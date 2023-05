Battus par la Grande-Bretagne, les Red Lions ont manqué de lucidité

Alors que le duel face à l’Inde avait laissé une excellente impression, le match face la Grande-Bretagne a été bien plus compliqué à différents niveaux. Mais on retiendra surtout la réaction du groupe après la pause et la mentalité exemplaire de la jeune génération dans de telles circonstances.

Pour leur deuxième rencontre londonienne, et après le succès face à l’Inde (2-1), les Belges étaient bien conscients qu’ils devraient encore gagner en consistance face à la Grande-Bretagne. Un adversaire plus athlétique bien déterminé à réaliser un sans-faute devant ses supporters durant ce premier week-end de compétition au Lee Valley Stadium. Et le premier quart d’heure était d’ailleurs extrêmement serré même si les Red Lions tentaient bien de faire le jeu sans trouver toutefois les espaces pour entrer dans le cercle adverse et se créer de véritables possibilités. Mais ce sont finalement les Britanniques qui trouvaient le chemin des filets à la 13e minute via Stuart Rushmere sur leur première incursion du match devant le but de Loic Van Doren. Et moins de 60 secondes plus tard, c’était même la douche froide quand Jack Waller faisait 2-0 dans une ambiance du tonnerre. Les Belges faisaient appel à la vidéo mais sans succès.