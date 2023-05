Les Red Panthers confirment face à la Grande-Bretagne

Nouvelle prestation convaincante des joueuses belges qui continuent à monter en puissance et qui démontrent que le travail et l’investissement de ces derniers mois portent clairement ses fruits.

Après avoir engrangé leur tout premier succès de la saison, samedi, face à la Chine (3-1), les Panthères étaient impatientes de pouvoir se mesure à un autre morceau pour évaluer leur progression suite au travail de fond entrepris ces derniers mois. Et face à la Grande-Bretagne (4e au classement mondial), elles s’attendaient évidemment à vivre une rencontre bien plus physique et compliquée devant un stade comble. Si les Belges obtenaient un premier penalty après seulement 20 secondes, ce sont bien leurs adversaires qui étaient les premières à frapper. Bien en place dans le jeu, les Britanniques obtenaient un stroke à la 9e