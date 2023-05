Heptathlon: Anna Hall prend date à Götzis

Ce n’est pas comme si elle ne le savait pas, mais ce week-end, Nafi Thiam a vu – et bien vu – d’où viendra le principal danger en vue de sa quête d’un troisième titre mondial, fin août, à Budapest. L’Américaine Anna Hall, qui avait terminé 3e des Mondiaux, l’été dernier, à Eugene, derrière elle et la Néerlandaise Anouk Vetter, a nettement dominé l’heptathlon du meeting de Götzis, ces samedi et dimanche, s’imposant avec un total de 6.988 points et se hissant du même coup au cinquième rang de l’histoire derrière l’Américaine Jackie Joyner-Kersee (7.291 pts), la Suédoise Carolina Klüft (7.032), Nafi Thiam (7.013) et la Soviétique Larisa Nikitina (7.007). Un total qui constitue pour elle une amélioration de 233 point par rapport à son record précédent (6.755 pts) et la deuxième performance réussie à Götzis… après les 7.013 pts de Thiam en 2017.