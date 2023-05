«Les gens devraient avoir honte»: l’Ukrainienne Kostyuk choquée par les huées à Roland-Garros

Née il y a vingt ans à Kiev, ville où vivent toujours son père et son grand-père et où deux personnes sont mortes dans une attaque russe de drones la nuit avant le match, selon le bilan des autorités ukrainiennes, Kostyuk reproche à l’ATP et la WTA d’être trop accommodantes avec les joueurs russes et bélarusses.

« Nous avons envoyé des mails assez forts (aux instances dirigeantes). Ils nous ont répondu qu’ils travaillaient à ce sujet, qu’ils voulaient nous aider le plus possible, et puis rien n’a changé », a-t-elle soupiré.

De nombreuses fédérations internationales ont banni les Russes et Bélarusses de leurs compétitions à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, mais à l’exception des compétitions de sélections (Coupe Davis et Billie Jean King Cup), ils peuvent participer aux circuits professionnels de tennis, sous bannière neutre.

« Elle pourrait envoyer un message »

Kostyuk critique aussi le silence de son adversaire du jour, à qui elle demande de condamner l’invasion.

Sabalenka « va peut-être être N.1 mondiale à l’issue du tournoi, dans un des sports les plus connus au monde. En prenant tout simplement la parole, elle pourrait envoyer un message » aux Russes restés dans leur pays. « Ne pas prendre ses responsabilités en donnant son opinion concernant l’un des sujets les plus importants au monde, je ne le respecte pas », a-t-elle estimé.

Passée un peu plus tôt en conférence de presse, Sabalenka s’est dite « désolée » des huées visant son adversaire, expliquant ne pas avoir été surprise. « Nous savons toutes que les Ukrainiennes ne veulent pas nous serrer la main. »

« Je l’ai dit bien des fois : aucun joueur russe ou bélarusse ne soutient la guerre, a affirmé la Bélarusse. Personne. Comment peut-on soutenir la guerre ? Les gens normaux ne le font pas. Pourquoi faut-il dire haut et fort ce genre de choses ? C’est évident, comme 1 + 1 = 2. Si on pouvait y mettre un terme, on le ferait tout de suite. »

« Je pense qu’elle ne devrait parler que pour elle. Je connais personnellement des joueuses qui soutiennent la guerre », a répondu Kostyuk, 39e mondiale.