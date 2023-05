Ému, Mark Cavendish savoure une «magnifique» dernière victoire sur le Giro: «Je suis si content»

« Cela a été une longue bataille pour arriver ici », a entamé le sprinteur d’Astana Qazaqstan. « On est passé tout près deux ou trois fois, auparavant. »

Plus vieux vainqueur d’étape sur le Tour d’Italie à 38 ans et 7 jours, ’Cav’ était manifestement ému d’avoir remporté la dernière étape de son dernier Giro, alors qu’il partira à la retraite en fin de saison. « Mes gars ont fait un incroyable travail. Mes amis ont fait un incroyable travail », a-t-il souri. Son ancien équipier et compatriote Geraint Thomas, qui a terminé deuxième du classement général, a fait office de poisson-pilote pour Cavendish dans les derniers kilomètres.

La boucle est presque bouclée pour l’homme de l’Île de Man, qui a remporté 17 victoires au total sur le Tour d’Italie. « Ma première victoire sur un grand tour, c’était en 2008, sur le Giro. Gagner ici, à Rome, c’est magnifique. C’est une chose à faire une fois dans sa vie, gagner devant le Colisée », a savouré Mark Cavendish avec un large sourire. « Je suis si content », a-t-il conclu.