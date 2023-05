Décathlon: Jente Hauttekeete franchit la barre des 8.000 points

A 21 ans, Jente Hauttekeete se souviendra longtemps de sa première participation au prestigieux meeting de Götzis. Le Gantois, champion d’Europe et vice-champion du monde junior du décathlon en 2021, année où il avait également amélioré le record du monde junior de l’heptathlon en salle, a fini 12e de l’épreuve autrichienne en dépassant pour la première fois la barre des 8.000 points avec un total de 8.075 pts. Niels Pittomvils, le deuxième décathlonien belge présent à Götzis, a, pour sa part, dû renoncer après sept des dix épreuves suite à une douleur au genou.

Avec sa performance, Hauttekeete s’est hissé au cinquième rang de la hiérarchie belge derrière Hans Van Alphen (8.519 pts, 2012), Thomas Van der Plaetsen (8.430 pts, 2021), Niels Pittomvils (8.222 pts, 2021) et Frédéric Xhonneux (8.142 pts, 2008). « Un bel honneur ! », a-t-il reconu.

Hauttekeete a amélioré trois records personnels pendant son week-end au poids (14,59 m), sur 400 m (48.96) et sur 1.500 m (4.32.71). Il a également approché d’1 centimètre son record en hauteur en franchissant 2,09 m, ce qui lui a permis de terminer deuxième du concours.

« Mon objectif était de dépasser les 8.000 pts et je suis très heureux d’y être arrivé, avec trois records personnels dans les épreuves individuelles… et un record personnel en décathlon », a-t-il déclaré. « Ma première journée a été super, la deuxième un peu plus difficile, notamment à la perche, quand j’ai dû changer de gaule à 4,80 m, et au javelot, où j’ai perdu pas mal de points. Je sais donc que je peux mieux faire. »