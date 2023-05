Primoz Roglic savoure sa victoire au Giro: «Cela me restera pour toujours» (photos)

Primoz Roglic a remporté la 106e édition du Tour d’Italie (WorldTour), à l’issue de la 21e et dernière étape courue dans et autour de Rome dimanche. Après deux abandons sur le Tour de France et le Tour d’Espagne en 2022, le Slovène de la Jumbo-Visma a savouré une victoire qui lui « restera pour toujours. »

« Je ne réalise pas encore vraiment », a entamé Primoz Roglic. « J’essaie de savourer le moment, les émotions. » Après sa victoire sur le contre-la-montre de la 20e étape, samedi, le coureur de 33 ans n’avait pas encore la tête à célébrer. Il prend désormais la mesure de son accomplissement. « C’est toujours bon de gagner. »

Le Slovène est passé par toutes les émotions sur les deux dernières étapes. « L’énergie d’hier, et l’étape aujourd’hui dans cette ville spectaculaire, c’était très beau. J’en ai beaucoup profité », a-t-il commenté.