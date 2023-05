Thibau Nys remporte sa première victoire professionnelle au Tour de Norvège: «Un grand soulagement»

Après deux deuxièmes places au Tour de Romandie et au Tour de Hongrie cette saison, Nys a enfin remporté le premier bouquet de sa carrière. « C’est un grand soulagement. J’ai souvent été proche de la victoire cette saison. L’équipe a fait un excellent travail pour me mettre en position. Jasper (Stuyven, ndlr) a fait un excellent poisson-pilote. Lorsque j’ai accéléré, j’ai senti que personne ne pouvait se rapprocher. Je devais faire mon maximum pour creuser un écart car je sais que je suis très explosif sur un tel final. Cela a marché à la perfection. »

Un succès que permet au Brabançon de 20 ans de se repositionner au classement général. Avant la 3e et dernière étape lundi, il occupe la 3e place à 23 secondes du Britannique Ben Tulett (INEOS Grenadiers). « Nous allons encore essayer mais je pense que ce sera difficile. Les deux derniers jours se sont bien déroulés et nous allons essayer de finir de la meilleure des manières. Je me sens très bien et très heureux au sein de l’équipe », a conclu Nys.