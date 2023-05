Lutte pour le titre: voici tous les différents scénarios lors de l’ultime journée des Playoffs 1

Le suspense est à son comble en Pro League ! À une petite journée de la fin des Playoffs, trois équipes peuvent encore rêver du titre, à savoir l’Antwerp, l’Union et Genk. Le partage entre les Anversois et les Unionistes a permis à Genk, vainqueur quelques heures plus tard au Club de Bruges, de revenir à un petit point des deux premiers du classement et de pouvoir raisonnablement rêver du titre lors de l’ultime journée de championnat, le week-end prochain.

Rendez-vous à 18h30 dimanche prochain pour le dénouement de la saison qui s’annonce épique. Genk accueillera l’Antwerp pendant que l’Union recevra le FC Bruges. On fait le point sur les scénarios.

L’Antwerp sera champion si :

– Victoire face à Genk.