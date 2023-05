Une page se tourne au Barça: Sergio Busquets et Jordi Alba font leurs adieux au club catalan(vidéo)

En Catalogne, le Camp Nou était à la fête : en guise d’adieux à Jordi Alba et à Sergi Busquets, qui quitteront le club à l’issue de la saison, le Barça a surclassé Majorque grâce à un doublé d’Ansu Fati (1e, 24e), et un but en fin de match de Gavi (70e).

C’était le dernier match du club blaugrana dans son stade historique avant un bon bout de temps, puisque les travaux de rénovation du Camp Nou empêcheront les hommes de Xavi d’y jouer la saison prochaine, et seront obligés de s’exporter au stade olympique de Montjuïc en 2023-2024.

Un bémol a toutefois entaché la fête : le jeune arrière gauche Alejandro Baldé est sorti blessé et en grimaçant à la 14e minute après un tacle appuyé de l’attaquant sénégalais de Majorque Amath Ndiaye.