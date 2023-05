Giro: Primoz Roglic en rose un jour mais pour toujours

Le vainqueur a toujours raison. On peut épiloguer sur cette vérité jusqu’au bout de la nuit, refaire la course, jouer les prolongations en troisième mi-temps, rien ne remettra en cause cet adage implacable. Primoz Roglic, le « tueur de sang-froid », puisqu’il est ainsi surnommé, a donc eu la patience d’attendre le chrono final, ce saut à skis à l’envers, devant ses supporters déchaînés. Personne n’avait peut-être tenu compte de cet élément, ce supplément d’âme et de chaleur dont Roglic avait besoin. « Les supporters m’ont donné les watts supplémentaires », a-t-il simplement résumé, lui qui parle peu et qui n’avait nulle envie d’en rajouter. Le vainqueur a toujours raison, donc, mais ses adversaires ont-ils fait en sorte de l’empêcher de l’emporter ?