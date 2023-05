Eliott Crestan réussit son meilleur début de saison sur 800 m à Rabat

Après avoir déjà réussi un bel hiver avec, comme point culminant, une médaille de bronze à l’Euro indoor d’Istanbul, Eliott Crestan n’a pas loupé son début de saison estival. Le Namurois, invité de dernière minute au meeting de Rabat, deuxième étape de la Diamond League, a terminé au pied du podium du 800 m en 1.45.37, son meilleur chrono de rentrée et le cinquième de sa carrière.

« La course s’est pourtant compliquée sur la fin avec, à 100 mètres de l’arrivée, une bousculade qui l’a obligé à faire un écart avant de repartir », indique André Mahy, le coach de Crestan. « C’est à ce moment que le Français Robert l’a dépassé avant de filer vers la 3e place. Sans cela, je pense qu’Eliott finissait sur le podium. Mais lui et moi sommes très contents de cette première course où il a quand même devancé Emmanuel Korir, le champion olympique et du monde ! »

Crestan, qui avait déjà amélioré son record personnel sur 400 m en 46.84 lors des interclubs français, la semaine dernière, tentera de profiter de sa bonne passe le 9 juin lors de la manche de Diamond League de Paris-Charléty.

Le deuxième Belge présent à Rabat a été nettement moins heureux. Engagé sur 1.500 m, Ismaël Debjani n’a jamais été dans le coup dans une course où cela a beaucoup frotté. « J’ai pris un mauvais départ et j’ai failli tomber. Aux 1.200 m, comme je n’étais plus dedans mentalement, j’ai abandonné », explique le Carolo, qui tentera de se refaire dimanche prochain à Hengelo.