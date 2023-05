Luciano Spalletti ne sera plus le coach de Naples la saison prochaine

C’était dans l’air et c’est désormais confirmé : Luciano Spalletti ne sera plus l’entraîneur de Naples la saison prochaine. Champion d’Italie avec le club napolitain, le coach italien a décidé de prendre une année sabbatique, comme l’a confirmé le président Aurelio Di Laurentiis à l’émission de télévision italienne Che tempo che fa.

« Spalletti est un homme libre. Il m’a dit qu’il avait fait le maximum, qu’un cycle se terminait et qu’il avait besoin d’une année sabbatique », a déclaré le président napolitain. « On doit être généreux dans la vie. Il nous a beaucoup donnés, je le remercie. Et c’est juste qu’il continue de faire ce qu’il aime. Il nous a tant apporté et je le remercie. »