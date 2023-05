«L’abandon de Remco a neutralisé la course»: la chronique de Philippe Gilbert après le Giro 2023

Le parcours de ce Giro était mal dessiné. En rassemblant la plupart des difficultés dans la dernière semaine et en proposant un chrono bien trop dur l’avant-dernier jour, les organisateurs ont provoqué la peur chez les coureurs, terrorisés à l’idée d’une défaillance. Du coup, nous avons vécu une course d’attente, d’autant plus manifeste depuis l’abandon de Remco Evenepoel. Car notre champion du monde avait une marge d’avance, il en aurait eu bien davantage s’il n’avait pas été malade le jour du deuxième contre-la-montre. Il aurait donc obligé Roglic et les autres à se découvrir plus tôt, nous aurions vu une plus belle course, plus offensive.