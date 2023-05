Standard: Stipe Perica forfait pour le dernier déplacement à Gand

Stipe Perica ne jouera plus avec le Standard cette saison. Absent de la feuille de match samedi soir contre me Cercle, l’attaquant croate souffre de l’épaule, la même qui l’avait privé des matches contre Courtrai, Anderlecht et l’Union cette saison. Il ne se fera donc pas le déplacement avec ses coéquipiers samedi, pour le dernier déplacement des Europe Playoffs, à Gand ;