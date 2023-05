Pro League: des Red Lions tiraillés entre résultats et développement

Avec un succès et une défaite pour ce retour en Pro League, le bilan chiffré pourrait être meilleur pour les numéros 2 mondiaux. Mais pour Michel van den Heuvel, ce sont bien la progression de son groupe et les performances à venir lors de l’Euro qui priment.

Plus une minute à perdre. Voici certainement l’un des credos du coach néerlandais, qui sait mieux que personne que les détails feront toute la différence dans moins de trois mois, lors de l’Euro. Alors, avant d’embarquer dans l’Eurostar direction Bruxelles, il s’est installé à l’écart du groupe, avec Adam Commens, le high performance manager, avec lequel il a analysé les deux prestations du week-end. Une victoire face à l’Inde (2-1) vendredi, et un revers face à la Grande-Bretagne (3-1) dimanche. Deux prestations assez différentes l’une de l’autre, mais qui comportent des points communs, comme une mentalité exemplaire et une force de travail impressionnante.