Pro League: un parcours sans-faute pour les Red Panthers

Le week-end a été prolifique pour les joueuses de Raoul Ehren, qui ont remporté deux succès face à la Chine (3-1) et à la Grande-Bretagne (3-2). Mais bien plus que les six points, c’est la qualité du jeu, l’état d’esprit et les prestations des Panthères qui ont retenu toute l’attention. Malgré l’absence d’Abi Raye (pied cassé) et d’Ambre Ballenghien (fracture de la clavicule), les Belges ont été conquérantes et efficaces pour relancer leur parcours dans cette Pro League.