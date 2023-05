Polémique au Bayern Munich: Joshua Kimmich s’exprime sur le licenciement de Kahn et Salihamidzic

« Je ne savais pas », a déclaré Kimmich lors des célébrations du titre sur la Marienplatz de Munich. « C’est surprenant que ce genre de chose arrive le jour du titre. Je veux dire qu’ils auraient pu attendre deux ou trois jours, quelle que soit l’issue. Ce n’est pas à moi de juger cela. »

Samedi, le Bayern Munich a été sacré champion d’Allemagne au terme de la dernière journée grâce à sa victoire 1-2 à Cologne et profitant du partage de Dortmund contre Mayence (2-2). Quelques minutes après le coup de sifflet final, le club bavarois a annoncé le départ de Kahn et Salihamidzic.

Cette saison, les deux hommes ont été fortement critiqués pour ne pas avoir trouvé de remplaçant à Robert Lewandowski et pour avoir remercié l’entraîneur Julian Nagelsmann alors que le club était en tête du championnat et encore en lice en Coupe d’Allemagne et en Ligue des Champions.