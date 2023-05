Grand Prix de Monaco: Max Verstappen encore, en poussant les rails

Depuis que la F1 a créé l’an dernier des monoplaces (encore) plus imposantes et plus lourdes (de 46 kg !), le débat a été relancé : que font des F1 profilées comme des camions sur ce circuit de poche où il est, à de rares exceptions, littéralement impossible de dépasser ? « Soyons de bon compte : si quelqu’un présentait aujourd’hui un circuit pareil [aux promoteurs de la F1], il n’aurait pas la moindre chance de passer la rampe », assénait Christian Horner dans le courant du week-end. Et c’est vrai que même si l’on en revient timidement de ces nouveaux circuits qui proposent des mers d’asphalte en guise d’échappatoires infinies, le tracé de 3,337 km qui serpente dans les rues de la Principauté conserve son caractère totalement anachronique… qui a aussi nourri son côté mythique !