Nos conseils pour remplir votre déclaration d’impôts sans erreur

Ce mardi, on vous propose un numéro spécial du supplément Soiréco, un numéro entièrement consacré à votre déclaration d’impôts. Une déclaration qui est bien souvent remplie à l’avance… même avec des déclarations préremplies, il faut toujours vérifier les infos et les chiffres. Cécile Danjou, journaliste au pôle économie, a fait la liste des pièges les plus fréquents et des nouveautés auxquelles il faut être particulièrement attentif.