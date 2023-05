Roland-Garros: Novak Djokovic passe au 2e tour, Auger-Aliassime éliminé d’entrée par Fognini (vidéo)

Novak Djokovic, 3e joueur mondial et tête de série N.3, a remporté son premier match à Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, lundi sur la terre battue parisienne. Le Serbe s’est imposé face à l’Américain Aleksandar Kovacevic en trois manches, 6-3, 6-2, 7-6 (7/1), en 2 heures et 29 minutes.

Fognini retrouvera au deuxième tour l’Australien Jason Kubler (ATP 69) qui s’est imposé en cinq manches contre le repêché argentin Facundo Diaz Acosta, 137e mondial.

Le Français Benoit Paire (ATP 149), invité, est passé non loin de créer la surprise face au Britannique Cameron Norrie, 14e mondial et tête de série N.13. Il s’est finalement incliné en cinq sets, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4 après une bataille de plus de trois heures et demie.