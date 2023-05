Le débrief de Philippe Albert: «L’avantage psychologique a basculé dans le camp de l’Union»

1. L’Union est toujours là après son match au Bosuil, cela veut tout dire

« Je ne dis pas ça pour faire plaisir aux supporters de l’Union mais un titre serait tout à fait mérité pour tout ce qui a été réalisé depuis 2 ans. Mais quand tu vois, au 56e match de la saison, cette capacité à obtenir un résultat au mental et au caractère alors que cela se passe mal sur le terrain, c’est un signe que tu peux aller chercher ce titre. Les organismes souffrent, tu as des blessés (Van der Heyden, Teuma) et cela peut se jouer sur un détail, un tackle, une intervention du VAR… Ce but de Puertas à 10 contre 11 vous donne un boost incroyable, l’avantage psychologique bascule dans votre camp. Si Teuma et Boniface sont disponibles dimanche, c’est faisable… »