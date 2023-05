Gojko Cimirot: «Je voulais rester, mais pas dans ces conditions»

Deux événements en un samedi pour Gojko Cimirot, qui est entré dans le cercle très restreint des joueurs ayant disputé 200 matches sous le maillot du Standard et qui a lui aussi profité du dernier rendez-vous de la saison à Sclessin pour prendre congé d’un club dont il aura servi durant cinq ans et demi les intérêts. « C’est un moment difficile que celui-ci, mais c’est le football », confie, très ému, l’international bosnien. « Je remercie tous mes entraîneurs, mes équipiers, les supporters qui nous ont encouragés lors de chaque sortie et les directions, dont Bruno (Venanzi) qui m‘a fait venir en janvier 2018 et m’a permis d’évoluer dans un grand club comme le Standard ». Travailleur infatigable, professionnel jusqu’au bout des ongles, Cimirot a toujours fait l’unanimité auprès de tous les entraîneurs qui se sont succédé à Sclessin. Joueur de l’ombre et d’équipe, il a aussi réussi à bonifier tous ses partenaires de jeu, de Razvan Marin à Steven Alzate en passant par Samuel Bastien et Nicolas Raskin.