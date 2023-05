Justine Henin: «Je pense vraiment qu’une grande partie de mon histoire de vie est à Roland-Garros»

Vingt ans après son exploit à Roland-Garros qui a placé le tennis belge sur la carte mondiale, Justine Henin évoque son retour dans cet endroit si particulier pour elle. Elle parle aussi de l’absence, « douloureuse » pour elle, du roi Rafael Nadal et cite ses favoris pour cette édition d’emblée spéciale : Djokovic ou Alcaraz chez les messieurs et Swiatek chez les dames.

Ce n’est plus contestable, ce Roland-Garros 2023 qui s’est élancé en plein long week-end de Pentecôte, s’annonce historique à bien des égards. Et d’abord, évidemment, parce que le roi de la terre battue a remis sa couronne parisienne, ornée de 14 rubis, sans pouvoir la porter, cette année. L’Espagne pleure son champion en espérant pouvoir crier à nouveau « Vive le roi », dans deux semaines, avec ce Carlos Alcaraz qui représente tellement, à 20 ans, le passage de témoin réussi ! La France, elle se souvient, encore plus cette année que l’héritage d’un Yannick Noah, vainqueur à la Porte d’Auteuil, est lourd à porter et pèse désormais tout le poids d’un adulte de 40 ans !