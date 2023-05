«Le Kosovo, c’est le coeur de la Serbie!»: le message polémique de Novak Djokovic (photo)

Novak Djokovic a bien négocié son premier match à Roland-Garros lundi. Le N.3 mondial s’est imposé en trois sets 6-3, 6-2, 7-6 (7/1) face à l’Américain Aleksandar Kovacevic (114e mondial). À l’issue de la rencontre, le Serbe a écrit sur une caméra comme la coutume le veut. Et cette fois, pas de simple signature, mais un message politique.

« Le Kosovo, c’est le coeur de la Serbie ! Stop à la violence », a inscrit Djokovic en cyrillique, alors que la tension est montée d’un cran dans la région. La Serbie et le Kosovo sont en conflit depuis 2008 et la déclaration d’indépendance du Kosovo, qui n’est pas reconnue par la Serbie.

Ce lundi, des heurts ont éclaté dans le Nord du Kosovo, où des manifestants serbes réclament le retrait de maires albanais. Environ 25 membres de la force emmenée par l’Otan ont notamment été blessés.

En conférence de presse, Djokovic s’est exprimé plus longuement sur cette petite phrase qui fait polémique, aussi bien à l’étranger que dans son propre pays. « Je ne suis pas un politicien et je n’ai pas l’intention d’entrer dans des débats politiques », a lancé le Serbe dans des propos rapportés par la presse de son pays. « En tant que Serbe, ce qui se passe au Kosovo me fait très mal. Le moins que je puisse faire est de me sentir responsable en tant que personnalité publique et fils d’un homme né au Kosovo. Je ressens le besoin de montrer mon soutien à toute la Serbie. Je ne sais pas ce que l’avenir réserve au peuple serbe et au Kosovo, mais il est tout à fait nécessaire de leur apporter notre soutien. »

Avant de poursuivre : « Je suis contre les guerres et les conflits, je l’ai toujours dit en public. Je suis vraiment désolé de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le Kosovo est notre foyer, notre forteresse, la plus grande bataille s’y est déroulée, les monastères les plus importants s’y trouvent. »