Du nouveau concernant le futur coach du Standard: Fergal Harkin a pris une grande décision

Les dernières semaines au Standard ont été très compliquées… Alors que les Rouches ont un bilan catastrophique dans ces PO2, ils ont également perdu leur coach, Ronny Deila, parti à Bruges la saison prochaine. Le chantier est donc énorme pour Fergal Harkin, le directeur sportif, qui doit donc, en peu de temps, trouver un nouvel entraîneur mais également de nombreux joueurs puisque quelques titulaires importants ne seront plus de la partie la saison prochaine.

Selon les informations de la DH, le board liégeois a déjà noué quelques contacts mais il ne veut pas se précipiter, afin de prendre la meilleure décision et de faire le meilleur choix possible. Quelques rumeurs sont déjà sorties comme la possible arrivée de Vincent Evrard, le coach du RWDM ou encore d’Alexander Blessin, ancien coach d’Ostende et du Genoa, qui fait partie de la sphère 777. En tout, près de 50 candidatures sont arrivées sur le bureau d’Harkin.