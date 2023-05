L’émouvant message de la compagne de Sergio Rico, joueur du PSG, dans un état grave après un accident: «Ne me laisse pas seule mon amour»

L'inquiétude est toujours de mise pour Sergio Rico. Victime d'un accident dimanche, en Andalousie, le portier international espagnol du PSG est hospitalisé. Certains médias espagnols ont évoqué un « état grave », tandis que ses agents ont indiqué que les 48 heures à venir seraient importantes. En attendant, la compagne de l'ancien joueur de Tottenham et Séville, Alba Silva, a pris la parole lundi, dans un émouvant message posté sur Instagram. « Merci pour tout votre amour envers nous. Sergio a beaucoup de gens qui prient pour lui et il est très fort. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens », déclare la mannequin espagnole dans une story, avant de poster une photo où elle se trouve dans les bras de son compagnon.« Ne me laisse pas seule mon amour car je te jure que je ne peux pas, je ne sais pas vivre sans toi. Nous t'attendons ma vie, nous t'aimons tellement », a-t-elle ajouté sur Instagram.

Les représentants du joueur de 29 ans ont imputé la responsabilité de cet accident à un « cheval emballé », alors que Rico et ses proches assistaient à un rassemblement religieux en Andalousie, au lendemain du match qui a vu le Paris Saint-Germain sacré champion de France, samedi, à Strasbourg (1-1). Kylian Mbappé et Nuno Mendes ont eu une pensée pour leur coéquipier dimanche, lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP. D'autres ont fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux. L'international espagnol du PSG Carlos Soler s'est même rendu au chevet de son compatriote.