Athlètes transgenres: le grain de sable qui enraye la machine sportive /«On ne compte pas d’athlètes transgenres. Et heureusement, on ne saurait pas quoi faire» /Les fédérations belges, démunies pour gérer l’intégration des athlètes transgenres

Si elle est de plus en plus présente dans les médias ces derniers mois – et de façon encore beaucoup plus marquée dans les pays anglo-saxons –, la question de l’intégration (ou, en l’occurrence, de l’exclusion) des athlètes transgenres est-elle réellement un sujet sur les terrains, tatamis, rings et autres pistes belges ? Le Soir a contacté 31 fédérations*, en privilégiant les disciplines olympiques et comptant le plus de pratiquants, pour leur demander si elles comptaient parmi leurs affiliées des athlètes femmes transgenres et si la présence de celles-ci ne nécessitait pas des aménagements pour les compétitions.