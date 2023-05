«Sans le sport, je ne sais pas si je serais encore là…»

Après avoir entamé sa transition en 2016, Sylvia Dardenne a trouvé son épanouissement salvateur dans le sport, et plus précisément dans le vélo. Un pari gagnant qui va lui permettre de rejoindre l’équipe Bâloise WB Ladies de la fédération francophone.

Dans le salon-salle à manger de sa maison de Ligny, aux confins des provinces de Namur, du Hainaut et du Brabant wallon, les signes ne trompent pas. A côté des trophées qui garnissent armoires et étagères, un vélo, des gros ballons servant au renforcement musculaire et des maillots qui pendent sur un sèche-linge complètent le paysage. « J’en ai encore pour deux minutes, le temps de me maquiller », s’excuse Sylvia Dardenne. « J’ai eu un problème pour charger mes données sur mon ordinateur à mon retour de l’entraînement et cela m’a un peu retardée ! »