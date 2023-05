Roglic, Gee… Qui ont été les hommes forts de ce Giro 2023?

Plusieurs coureurs ont marqué ce Giro de leurs empreintes. Certains étaient attendus, d’autres beaucoup moins. Primoz Roglic, le vainqueur Fort de son chrono de feu, samedi après-midi, qui lui a fait oublier ses vieux démons de la Planche des Belles Filles, Primoz Roglic a remporté son premier tour d’Italie. On a pourtant cru, à un moment, que le mauvais sort allait encore s’abattre sur le Slovène. Il a subi un saut de chaîne dans la montée finale dans l’avant-dernière étape. Le leader de la Jumbo-Visma a perdu un temps précieux et ça aurait pu lui coûter la victoire finale. Mais, il était décidément bien plus fort que ses adversaires. Même avec cet ennui mécanique, il a relégué Geraint Thomas, leader du classement général avant l’étape, à plus de 40 secondes. Si l’ex-sauteur à ski professionnel n’a pas enflammé le Giro à coup de multiples attaques, il a su être solide au moment crucial et faire la différence sur ce dernier contre-la-montre. Mads Pedersen, le plus véloce Pedersen s’est érigé comme le sprinteur le plus en vue sur les routes italiennes. Malchanceux lors de la deuxième étape avec une chute l’empêchant de participer au final, il s’est imposé sur quasiment toutes les autres arrivées au sprint. Lancé par une équipe Trek toujours bien organisée dans les derniers kilomètres, l’ancien champion du monde a levé les bras à 3 reprises sur ce Tour d’Italie. C’est le coureur le plus victorieux de cette édition.

Derek Gee, le malchanceux Le coureur de la formation Israel-Premier Tech a fait preuve de beaucoup de panache pour son premier grand tour. Le Canadien n’a pas cessé d’attaquer en prenant part à pas moins de 7 échappées. Plats, montagneux ou vallonnés, Gee a tenté sur tous les terrains. Malheureusement, il n’a pas forcément été récompensé de ses efforts en terminant deuxième de 4 étapes mais aussi second de 3 classements annexes (Montagne, points, sprints intermédiaires). Un manque de chance pour un coureur qui a animé ce Giro et qui peut se consoler avec le prix de la combativité. Au vu de ce tour d’Italie très offensif, nul doute que l’on n’a pas fini d’entendre parler de Derek Gee.

Thibaut Pinot, le revenant Lui non plus ne s’est pas contenté d’attendre dans le peloton. Pour son dernier Giro et peut-être même son dernier Grand Tour, Pinot a décidé de passer à l’attaque. Ce qui lui a permis de rapporter le maillot de meilleur grimpeur sur le podium à Rome. Son deuxième maillot distinctif sur un grand tour après le maillot blanc du Tour de France 2014. Il aurait même pu remporter une étape, au sommet de la montée du Val di Zoldo , mais le champion d’Italie, Filippo Zana, a empêché le Français de lever les bras. Le coureur de la FDJ pourra tout de même se consoler avec une très belle 5e place au classement général, sa meilleure performance sur un Grand Tour depuis qu’il a fini 6e lors de la Vuelta 2018. Une belle manière pour le Luron de dire au revoir à sa course favorite. Ben Healy, la confirmation Déjà très en vue pendant les classiques de printemps avec notamment une belle deuxième place sur l’Amstel Gold Race et une quatrième sur Liège-Bastogne-Liège, l’Irlandais a confirmé tout son potentiel sur ce tour d’Italie. Très à l’aise dès que la route s’élève, le coureur d’Education First s’est offert la 8e étape de ce Giro en solitaire, avec quasiment deux minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. Même s’il a bataillé sans succès pour le maillot de meilleur grimpeur, son premier Grand Tour reste très satisfaisant. Nico Denz, l’inattendu C’est le vainqueur d’étape que l’on attendait peut-être le moins. Jamais victorieux sur un grand tour, le baroudeur allemand s’est offert deux succès en l’espace de trois jours. Denz a pris part à deux échappées victorieuses lors de la 12e et de la 14e étape. Puissant et généreux dans l’effort, il a pris, à chaque fois, le meilleur dans un sprint en petit comité. Fort de ses deux succès, le coureur de la Bora-Hansgrohe a réussi à se faire un nom dans le monde du vélo.