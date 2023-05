Thomas Meunier optimiste pour l’avenir: «On sous-estime un peu la nouvelle génération des Diables»

Freiné par diverses blessures (fracture de la pommette, soucis musculaires…), Thomas Meunier n’a plus été aligné par Edin Terzic, le coach de Dortmund, depuis le 18 mars. C’est donc de la tribune du Signal Iduna Park qu’il a vécu, samedi, le scénario catastrophe dans la course au titre entre son club et le Bayern Münich. Tous les feux étaient au vert pour le BVB qui, à domicile, devait s’imposer face à Mayence pour être sacré champion et décrocher un titre derrière lequel il court depuis 2012. Pétrifiés par l’enjeu, les équipiers de Thomas Meunier ont manqué leur mission. Accroché (2-2) alors que dans le même temps le Bayern s’est imposé de justesse à Cologne (1-2), le Borussia a vécu l’une des plus grandes désillusions de son histoire.