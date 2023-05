Serie A: pas de nouveau retrait de points pour la Juve, qui écope d’une lourde amende

Dans un communiqué, la Juventus réaffirme « la correction de ses actions et la solidité de ses arguments défensifs » et explique que « le règlement de toutes les procédures sportives ouvertes par la FIGC permet au club d’atteindre un résultat certain, mettant un terme et surmontant l’état de tension et d’instabilité qui découlerait, inévitablement, de la poursuite de litiges incertains en termes d’issue et de calendrier ». Ce qui permettra à la direction, à l’entraîneur et aux joueurs de se concentrer sur la saison prochaine.