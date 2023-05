Pieter Gerkens tourne le dos au Standard et va signer un contrat de 4 ans à Gand

Lorsqu’ils s’étaient présentés mardi dernier à l’Assemblée générale de la Famille des Rouches (FDR) pour faire le point avec les présidents de clubs de supporters officiels du Standard sur de nombreux dossiers, dont celui de l’avenir et de la succession de Ronny Deila mais aussi de la hausse du prix des abonnements pour la saison 2023-2024, Pierre Locht et Fergal Harkin, respectivement CEO et directeur sportif du club liégeois, avaient confié qu’en matière de mercato entrant, le Standard était déjà bien avancé sur trois dossiers. Celui d’Isaac Price, un jeune (19 ans) milieu nord-irlandais en fin de contrat à Everton, qui est en effet quasiment bouclé, mais aussi ceux de Romaine Mundle et de Pieter Gerkens. Mais si l’arrivée de l’ailier anglais de 20 ans, libre de contrat à Tottenham, est toujours d’actualité, ce n’est plus le cas désormais du médian limbourgeois, qui ne signera finalement pas à Sclessin.