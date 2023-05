Roland-Garros: Elise Mertens, dernière carte belge à Paris, bien malgré elle

Avec un David Goffin moins performant et un tennis belge à la recherche d’un second souffle, la Limbourgeoise a pris l’habitude de mener, seule, la barque au fanion noir, jaune et rouge en Grand Chelem.

Ce mercredi, dès 11 heures, sur le court nº7, Elise Mertens va tenter de prolonger l’aventure du tennis belge dans ce Roland-Garros (on parle du simple, évidemment). Un seul drapeau belge qualifié pour le deuxième tour à Roland-Garros, ce n’est pas une bonne nouvelle, mais ce n’est pas si rare en Grand Chelem.

À Paris, c’était déjà arrivé lors de l’édition 2021 et c’est déjà la Limbourgeoise qui restait comme seule capitaine sur le navire (3e tour). Et on ne doit même pas se plaindre, lors du Roland-Garros de 2008, ils étaient quatre au départ de la levée (comme cette année) et ils avaient tous perdu dès le premier tour (Olivier Rochus, Kristof Vliegen, Steve Darcis et Yanina Wickmayer) ! Elise Mertens dispute son 25e Grand Chelem et n’a connu que quatre éliminations directes. Au deuxième tour, elle n’a même jamais perdu ! Une statistique assez étonnante, et surtout très intéressante, avant son duel du jour contre la Colombienne Camila Osorio, lucky loser et 86e mondiale. Radioscopie d’une nº1 belge qui reste notre dernier atout à Paris.