Roland-Garros: Novak Djokovic, le numéro 1 des polémiques

Le Serbe n’est décidément pas un adepte du « Pour vivre heurex, vivons cachés ». Que du contraire. « Djoko » est né rebelle et il semble qu’il doive le rester pour se mettre en mode compétition. A Roland-Garros, avec sa prise de position en faveur du Kosovo, il défraye une fois de plus la chronique…

Dans ce Roland-Garros 2023 qui prend le soleil d’entrée, on pensait que Novak Djokovic s’était mis stratégiquement à l’ombre, laissant les Daniil Medvedev, Holger Rune, Stéfanos Tsitsipás et surtout Carlos Alcaraz s’exposer à la radiation de la pression, maintenant que Rafael Nadal n’est plus là pour se mettre tout seul sous le parasol.