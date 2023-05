Elise Mertens avant son match au 2e tour de Roland-Garros: «Je devrai hausser mon niveau de jeu»

Elise Mertens (WTA 28) va tenter de se qualifier une nouvelle fois pour le troisième tour en simple à Roland-Garros, ce mercredi. Huitième de finaliste l’an dernier, battue par la jeune Américaine Coco Gauff, la Limbourgeoise, 27 ans, rencontrera dès 11h00 sur le Court n°7 la Colombienne Camila Osorio (WTA 86), 21 ans, repêchée comme lucky loser après sa défaite au dernier tour des qualifications.

Il s’agira du deuxième duel entre les deux joueuses, qui s’étaient rencontrées au premier tour à Wimbledon l’été dernier. À l’époque, Elise Mertens s’était imposée sur abandon alors que le score était de 1-6, 6-2, 4-2 en sa faveur. La numéro 1 belge sait donc un peu à quoi s’attendre, d’autant que la terre battue est la meilleure surface de la Sud-Américaine qui a encore atteint, il y a deux semaines, les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Rome où elle avait notamment battu la Française Caroline Garcia (WTA 4).

«Je sais que je devrai hausser mon niveau», avait raconté Mertens après sa victoire 6-1, 6-4 au premier tour contre une autre lucky loser des qualifications, la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 136). «Mais j’ai deux jours pour y travailler et cela ne peut qu’aller mieux», avait-elle ajouté, espérant surtout que le service serait compris cette fois-ci. «Oui, le service était vraiment compliqué (46% de premières balles et 11 doubles fautes, ndlr). Je n’avais également pas beaucoup de sensations dans mes frappes et j’étais un peu trop loin de ma ligne de fond. Je sais que j’ai toujours un plan B, avec ma défense et ma combativité, mais c’est le plan A qui doit fonctionner pour les prochains matches.»