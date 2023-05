Pourquoi Bart Verhaeghe a décidé de vendre le Club de Bruges

Le président brugeois Bart Verhaeghe et ses trois associés sont en en train de sonder le marché international afin de valoriser les 71,89 % des parts qu’ils co-détiennent. L’investissement de 15 millions consenti en 2012 pour le rachat du Club pourrait leur en rapporter 15 fois plus.

Le signal a discrètement été donné voici quelques semaines lorsque le Conseil d’administration du Club Bruges a décidé d’ouvrir la porte à un coup de sonde. Sur le marché très étroit des sociétés spécialisées dans le rachat des clubs de sport professionnels de pointe, la nouvelle a vite fait le tour. Nos confrères néerlandophones de la chaîne de Sporza ont ainsi eu vent d’un document envoyé à différents lobbyistes et bureaux d’avocats internationaux où le message était clair. Et particulièrement l’extrait suivant : « Après une décennie de présidence, Bart Verhaeghe et le groupe de propriétaires sont prêts à se lancer dans d’autres activités que le football. »