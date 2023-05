Tous les clubs belges sont «à vendre»

Dans le contexte économique actuel -250 millions d’euros perdus sur les cinq dernières années-, tous les clubs belges souffrent financièrement et sont, d’une certaine façon, à vendre. Même le FC Bruges, de loin le plus puissant du pays, n’échappe pas à la règle. À Zulte Waregem et Ostende, deux clubs relégués en Challenger Pro League cette saison, la situation est toutefois plus urgente, ce qui les différencie des autres comme Gand et Bruges, par exemple. Racheté en 2020 juste avant l’épidémie de Covid par le groupe Pacific Media Group, le club de la côte fait face à des problèmes financiers (sept millions d’euros de dette, une tribune louée à 800.000 euros l’année…) et attend désormais qu’un investisseur étranger se manifeste. Récemment, le Fonds d’Investissement Public Saoudien (PIF), qui possède le club de Newcastle en Premier League, s’est montré intéressé mais la gourmandise de PMG, qui demande douze millions d’euros pour racheter Ostende, aurait gelé les discussions.