El Azzouzi, Sykes, Nilsson, Puertas: ces hommes de l’ombre qui font la force de l’Union

Karel Geraerts le sait : dimanche contre Bruges, il devra, plus que jamais, compter sur tout son noyau, et pas uniquement sur ses titulaires habituels. Ça tombe bien : ses « jokers » ont rarement déçu…

Semaine après semaine, Karel Geraerts rappelle que les succès actuels de l’Union dépendent des cadres mais pas uniquement. S’il n’aime pas placer ses joueurs dans des cases de ‘titulaires’ ou de ‘réservistes’, il a pourtant bâti ses succès récents sur une véritable équipe-type, qui aurait été immuable d’ici la fin des PO1 sans les coups du sort récents. Lors des trois premiers matches, il n’a pas procédé au moindre changement dans son onze de base, même -et c’était assez surprenant-, après le revers cruel face à l’Antwerp. La blessure tardive de Teuma changea quelque peu la donne. Chargé de le suppléer, El Azzouzi fut à la hauteur. Dimanche à l’Antwerp, Nilsson a lui aussi répondu présent puisque Boniface était loin d’être à 100 %. Et dimanche prochain, contre Bruges, Lynen, suspendu, s’ajoutera à la liste d’absents. Alors que l’on est dans le « money time », Geraerts va plus que jamais devoir compter sur ces hommes de l’ombre qui, quelque part, font la force de l’Union.