Valentin Moniquet, un Belge parmi les stars de la NBA

L’American Dream, ça existe vraiment. » Valentin Moniquet vient d’atteindre le Graal absolu de tout amateur de basket. Depuis ce mardi, il a intégré le staff d’une équipe de NBA : le Thunder d’Oklahoma City. « C’est un aboutissement de vie, carrément », expose-t-il, heureux et fier. « Je pratique ce sport depuis 20 ans. Sauf que j’ai vite compris que je n’avais pas le niveau et qu’il fallait trouver un autre moyen, via le monde de l’emploi. » Le kiné de 28 ans, originaire de la région namuroise, avait mis toutes les chances dans sa valise en partant de l’autre côté de l’Atlantique, jusqu’à intégrer une formation universitaire, l’antichambre de la ligue la plus relevée du monde. « À ce moment-là, je me disais qu’il était peut-être possible d’atteindre la NBA. Mais pas en si peu de temps. Ce n’était pas facile de faire son trou aux États-Unis », se souvient celui qui a débuté dans l’équipe d’Iowa Hawkeyes, en automne dernier. « Les Américains sont très réticents avec les étrangers.