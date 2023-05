Un ancien international néerlandais poursuivi pour avoir importé «plusieurs centaines de kilos» de cocaïne

L’attaquant international néerlandais du Spartak Moscou Quincy Promes, déjà jugé aux Pays-Bas pour avoir poignardé un cousin, est désormais également poursuivi pour avoir importé de la cocaïne, a annoncé le parquet mardi.

Le footballeur de 31 ans est accusé, aux côtés d’un autre Néerlandais de 31 ans, d’avoir importé en janvier 2020 « plusieurs centaines de kilos » de cocaïne, notamment via le port d’Anvers, en Belgique, a indiqué le ministère public auprès de l’AFP. L’ancien joueur de l’Ajax et international néerlandais était déjà soupçonné d’implication dans un trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle.