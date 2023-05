La consigne: une idée qui doit encore convaincre

Chaque année, des centaines de tonnes de déchets sauvages sont recueillies par les services de propreté. Le coût de ce travail de Sisyphe s’élève à des dizaines de millions d’euros, quasi intégralement à charge de la collectivité, donc de chaque habitant de notre pays. Un gaspillage phénoménal. Outre le ramassage sans cesse recommencé, de nombreuses mesures ont été mises en place pour lutter contre ce fléau. On fait appel au civisme de la population. On enseigne le respect de l’environnement à l’école. On recourt à des centaines de bénévoles pour des opérations de nettoyage. On installe des poubelles. On répand les consignes de tri. On brandit la sanction d’amendes régulièrement revues à la hausse – 200 euros en Wallonie, actuellement, mais combien ont été vraiment décernées ?