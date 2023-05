Le dernier coup de folie d’Elise Mertens: un tatouage avec les cendres de son chien

Dans une autre vie, Elise Mertens aurait sans aucun doute été vétérinaire : elle adore les animaux, de toute sorte, qu’elle recueille pour la plupart. Elle collabore aussi avec Beabond dans un projet nommé « Mountain Gorilla Tag » qui intervient en faveur du Parc national des Virunga, au Congo. La mission s’efforce de protéger les gorilles des montagnes qui sont menacés d’extinction. « Je suis toujours heureuse quand je rentre chez moi et que je retrouve tous mes animaux », confie-t-elle. Elle avait même sept chiens (!), mais vient d’en perdre deux, dont « Bo », un Lassie qui est mort à 12 ans, en septembre dernier, alors qu’elle jouait à Tokyo. Mais « Bo » n’a pas totalement disparu puisque la Limbourgeoise a décidé de se faire tatouer son nom sur son poignet droit. « Ce tatouage est fait avec de l’encre qui contient les cendres de Bo », précise-t-elle. « Et en vert, couleur de l’espoir, car le noir, c’était trop triste. J’avais vraiment une connexion très forte avec Bo. Et quelque part, il est toujours avec moi… Maintenant, quand je ne me sens pas trop bien, je regarde ce tatouage et ça m’apaise. »