Gaël Monfils dévoile son secret pour s’imposer au bout de la nuit et malgré des crampes à Roland-Garros

« Il est super tard, vous êtes restés, vous m’avez soutenu chaque point, c’était très dur », a-t-il lancé au public avant d’ajouter : « C’était le premier tour, on va essayer de faire une belle fête pour le 2e tour aussi ». La tâche sera encore plus compliquée puisqu’il affrontera le Danois Holger Rune (6e).

Ainsi porté, Monfils a égalisé à 4-4 et s’est retrouvé à mener 6-5 avant de conclure sur un ultime break. « J’ai eu un nouveau souffle, poussé par le public. Il y a des gens qui ont crié, je me suis dit ‘Allez, on y va encore’, et voilà… C’est exceptionnel, je n’ai pas de mots », a déclaré le Français de 36 ans retombé au 394e rang et qui participe à son 16e Roland-Garros.

Dans le set décisif, Monfils s’est très vite retrouvé mené 4-0 dans un match qui était devenu à sens unique. Mais il a continué à se battre et à savourer avec le sourire ses beaux points, faisant se lever le public. Et l’inévitable Marseillaise a retenti dans les gradins au changement de côté à 3-4.

Blessure au poignet

Réapparu sur le circuit début mars au Masters 1000 d’Indian Wells, il avait perdu d’entrée puis subi le même sort au Challenger de Phoenix avant d’abandonner à Miami, blessé cette fois au poignet. Cette nouvelle blessure l’avait éloigné de la compétition pendant un mois.

Mardi, dès le début, Baez a imposé un jeu très physique auquel l’extraordinaire défenseur qu’était Monfils a répondu plus longtemps que son jeune adversaire de 22 ans ne l’aurait espéré. Symbole de ce bras de fer, le plongeon désespéré de Monfils quasiment sur sa ligne de fond pour tenter de ramener une fois de plus la balle dans le court. En vain, l’Argentin a réussi le premier break de la partie et empoché le premier set.

En remportant la deuxième manche dans un grand sourire, Monfils eu un geste complice avec le public qui l’a encouragé sans faiblir. La troisième manche a débuté de la meilleure des manières pour Monfils avec un break offert par son adversaire sur une double faute. Et le Français a continué de montrer ses incroyables qualités athlétiques en allant chercher des smash à des hauteurs où l’oxygène se raréfie.

« Ma fille est à Paris »

Menant 4-2, il a cependant laissé Baez recoller à 4-4 et s’est retrouvé mené à son tour 4-5, 0/40 avec donc trois balles de set à sauver. Il a alors enchaîné neuf points pour mener 6-5 avec son service à suivre pour remporter le set. Il a conclu sur sa troisième balle de set, non sans avoir sauvé deux balles de débreak et après 65 minutes pour cette seule manche.

Mais avec l’âge et la longue interruption, ce type de combat ne semblait plus dans les jambes du Français. La quatrième manche lui a complètement filé entre les mains et les deux joueurs en sont arrivés au set décisif.

En proie aux crampes, Monfils s’est offert une première balle de match qu’il n’a su concrétiser mais il a converti la seconde sur un passing qui a accroché la bande du filet avant de retomber dans le court hors de portée de Baez.