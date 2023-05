Un nouveau sacre pour Vincent Kompany: il a été récompensé lors des LMA Awards

Champion avec Burnley, qui fera son retour en Premier League un an après sa relégation, Kompany a été préféré à Michael Carrick (Middlesbrough), Paul Heckingbottom (Sheffield United), Rob Edwards (Luton) en Mark Robins (Coventry). Sheffield United et Luton accompagneront les Clarets en Premier League.

L’ancien entraîneur d’Anderlecht, 37 ans, avait déjà été élu entraîneur de l’année en Championship par la ligue anglaise de football (EFL). Dans la foulée du titre, Kompany avait prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec Burnley.

Lors de la cérémonie, Pep Guardiola (Manchester City) a lui été élu entraîneur de l’année en Premier League pour la quatrième fois de sa carrière après 2018, 2019 et 2021. L’entraîneur espagnol a permis à City de remporter un troisième titre de champion d’Angleterre de rang et de rester en lice pour le triplé avant la finale de la FA Cup ce samedi contre Manchester United et la finale de la Ligue des champions le samedi 10 juin contre l’Inter Milan.