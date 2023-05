Europa League: un dernier trophée pour Mourinho avant de quitter Rome?

José Mourinho pourrait disputer son avant-dernier match à la tête de l’AS Rome, à l’occasion de la finale de l’Europa League face à Séville, mercredi à Budapest. Interrogé sur son avenir, le technicien portugais est resté évasif. « Je ne pense qu’à demain », a-t-il assuré.

Plusieurs sources ont annoncé un départ de Mourinho à l’issue de la saison. « Je n’ai aucun contact » avec d’autres clubs, a-t-il néanmoins réagi en conférence de presse. « J’ai parlé avec les deux capitaines de mon équipe, car ils m’ont posé la question. Je leur ai donné une réponse objective. Mais c’est quelque chose qui reste entre moi et l’équipe. Ils savent ce que je vais faire. Je ne pense qu’à demain et à ce que nous voulons faire ». Le contrat du Special One auprès de la Louve court jusqu’en juin 2024.