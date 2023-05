De champion d’Angleterre à la relégation, la descente aux enfers de Leicester

Wes Morgan, brassard vissé au bras, soulève le trophée de Premier League dans un King Power Stadium en ébullition. C’était le 7 mai 2016, Leicester venait de réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire du football. Le petit poucet devenait champion d’Angleterre au nez et à la barbe des mastodontes que sont Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United. Six ans plus tard, les scènes de joie semblent très loin et ont laissé place à des mines moroses et décontenancées. La relégation en Championship est actée pour les Foxes qui terminent 18e. Les supporters qui s’étaient habitués aux belles soirées dans les plus grands stades d’Europe, les troqueront bientôt contre des longues virées au fin fond de l’Angleterre. Comment en est-on arrivé là ?