«Non, la fédération ne vit pas au-dessus de ses moyens»: les propos rassurants du CEO par interim de l’Union belge

CEO par interim et directeur marketing et communication de l’Union belge de football, Manu Leroy a tenu à rassurer sur l’état de santé de la fédération belge de football. « Non, nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens », a-t-il voulu rassurer mercredi lors d’une rencontre avec la presse à Tubize.

« Nous avons doublé nos revenus commerciaux sur les trois dernières années », a commenté l’ancien hockeyeur, 43 ans. « Et donc nous avons su investir dans plusieurs projets, dont celui du Proximus Basecamp (le nouveau bâtiment fédéral à Tubize, ndlr). Le montant de nos réserves s’élève à 50 millions d’euros. La fédération est saine. Les comptes sont approuvés et publiés en toute transparence. La crise énergétique, faisant suite à la crise sanitaire, et l’indexation des salaires ont eu un impact bien entendu. Nous ne pouvons pas, nous, indexer les contrats publicitaires, mais nous sommes bien. »

Dans un rôle intérimaire comme CEO depuis l’éviction de Peter Bossaert fin mars, Manu Leroy, dans le giron de la fédération depuis 2019, se verrait bien porter sa candidature auprès du bureau de recrutement chargé de dénicher le nouveau directeur général.