Pascale Van Damme, CEO par interim de l’Union belge: «Ma carrière m’a appris à fédérer»

Le siège de l’Union belge a semble-t-il retrouvé un semblant de quiétude. C’est du moins le premier message délivré par la nouvelle présidente fédérale. Qui a misé sur l’union sacrée, le dialogue et les projets d’avenir.

La première dame du football belge a fait officiellement son entrée en qualité de quinzième présidente de l’Union belge.

Dix jours après la reprise du mandat de son prédécesseur Paul Van den Bulck, qui ne sera resté que 336 jours en poste, elle est pour la première fois sortie de la réserve qu’elle s’imposait depuis son arrivée comme administratrice le 5 juin 2022.

Pascale Van Damme, comment vous situez-vous par rapport au milieu du ballon rond ?

J’ai toujours entretenu une grande passion par rapport au sport et le foot a occupé une place plus qu’appréciable au sein de ma famille, de mes amis et de ma vie d’entreprise. J’ai aussi pratiqué le foot en club avant de m’orienter vers d’autres disciplines.