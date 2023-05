RWDM: le noyau dur des supporters menace John Textor après le départ de Thierry Dailly

On vous l’annonçait ce mercredi, le RWDM a connu un grand chamboulement. John Textor, le propriétaire américain du club, a décidé de virer Thierry Dailly, le président qui avait relancé le RWDM il a 8 ans désormais. Une annonce qui ne fait pas forcément l’unanimité auprès des supporters. Plusieurs d’entre-eux ont appelé au boycot pur et simple de la prochaine saison et certains envoient même message direct à John Textor.

Ainsi, les responsables du MCF, noyau dur du club, se sont confiés à nos confrères de la DH : « C’est simple, il n’y aura pas de football à Molenbeek la saison prochaine. Nous ferons arrêter tous les matchs jusqu’au retour de Thierry Dailly en tant que président du club. Aucun match ne durera plus de 15 minutes la saison prochaine. Il y a des règles à Molenbeek et nous allons faire comprendre à John Textor qu’on ne fait pas ce qu’on veut au RWDM. »